Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fit für die Fahrradsaison - Polizei lädt zum Sicherheits-Check ein

Gummersbach (ots)

Der Frühling ist da - und damit die Zeit für ausgedehnte Radtouren! Damit Radfahrer sicher unterwegs sind, steht das Team der Verkehrsunfallprävention der Polizei am kommenden Mittwoch, 08.04.2026, von 10:00 -15:00 Uhr im Bereich des Forums in Gummersbach auf der Freifläche vor der Stadtwache des Ordnungsamtes bereit: Bei einem kostenlosen Fahrrad- und Helm-Check können Radler ihre Ausrüstung prüfen lassen. Außerdem warten nützliche Tipps für die Straßenpraxis, Infomaterialien und kleine Helfer, die für bessere Sichtbarkeit und dadurch auch mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Kommen Sie vorbei und starten sie gut gerüstet und sicher in die Fahrradsaison!

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