Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Update: Autodieb liefert sich im Landkreis Schweinfurt Verfolgungsjagd mit der Polizei

Gummersbach (ots)

Der VW Polo, der in der vergangenen Nacht in Derschlag gestohlen wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6248506), fiel im Landkreis Schweinfurt in Unterfranken am Donnerstagvormittag (2. April) einer Polizeistreife auf. Dort lieferte sich der Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und konnte im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus Gummersbach.

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