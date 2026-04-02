PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Update: Autodieb liefert sich im Landkreis Schweinfurt Verfolgungsjagd mit der Polizei

Gummersbach (ots)

Der VW Polo, der in der vergangenen Nacht in Derschlag gestohlen wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6248506), fiel im Landkreis Schweinfurt in Unterfranken am Donnerstagvormittag (2. April) einer Polizeistreife auf. Dort lieferte sich der Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und konnte im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus Gummersbach.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 10:10

    POL-GM: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hunstig wurde am Mittwoch (1. April) ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Der 62-jährige Gummersbacher war gegen 12:50 Uhr auf der Hunstiger Straße in Richtung Dieringhausen unterwegs. An der Einmündung Hunstiger Straße/Am Kittelbusch kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Polo einer 22-Jährigen aus Wiehl, die auf der Straße "Am Kittelbusch" entgegen der erlaubten ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 10:00

    POL-GM: VW Polo in Derschlag gestohlen

    Gummersbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch (1. April) auf Donnerstag zwischen 1 Uhr und 2:20 Uhr in Derschlag ein Auto gestohlen. Der blaue VW Polo 6R mit dem Kennzeichen GM-M9398 stand auf dem Parkstreifen neben der Kölner Straße, unweit der Einmündung Kölner Straße/Querstraße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 01.04.2026 – 09:15

    POL-GM: Unbekannte schmeißen Scheiben ein

    Gummersbach (ots) - Zwischen Dienstag (24. März) und Dienstag (31. März) haben Unbekannte mehrere Scheiben an einem Haus in der Straße "Am Vorbecken" beschädigt. Ob etwas aus dem Haus gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren