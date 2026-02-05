Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Briller Straße

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (05.02.2026, 07:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Unfall mit einer verletzten Radfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 48-Jähriger mit seinem BMW 1er vom Fahrbahnrand der Briller Straße unweit der Platzhoffstraße zu wenden. Dazu fuhr er an, um bergauf in Richtung Nevigeser Straße zu fahren. Eine 51-Jährige, die mit ihrem Fahrrad die Briller Straße bergab fuhr, konnte nicht mehr bremsen und stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem BMW. Dabei erlitt sie Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Briller Straße für den Fahrzeugverkehr zeitweise gesperrt.

