Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Briller Straße

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (05.02.2026, 07:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem 
Unfall mit einer verletzten Radfahrerin.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 48-Jähriger mit seinem 
BMW 1er vom Fahrbahnrand der Briller Straße unweit der 
Platzhoffstraße zu wenden. Dazu fuhr er an, um bergauf in Richtung 
Nevigeser Straße zu fahren. Eine 51-Jährige, die mit ihrem Fahrrad 
die Briller Straße bergab fuhr, konnte nicht mehr bremsen und stürzte
nach dem Zusammenstoß mit dem BMW.

Dabei erlitt sie Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein 
Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Briller Straße für den 
Fahrzeugverkehr zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

