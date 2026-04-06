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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bäckerei

Waldbröl (ots)

Zwischen 19 Uhr am Donnerstag (2. April) und 05:35 Uhr am Freitag sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Hauptstraße eingebrochen. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und gelangten darüber in den Verkaufsraum. Sie entkamen mit einer geringen Menge Bargeld und mehreren Trinkpäckchen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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