POL-GM: Einbruch in Bäckerei

Bergneustadt (ots) - Bei der Aufklärung eines Raubüberfalls auf eine 86 Jahre alte Frau in Bergneustadt vor knapp drei Jahren setzt die Polizei Oberbergischer Kreis auf die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst". Am kommenden Mittwochabend (8. April) wird der Fall aus dem Jahr 2023 von Moderator Rudi Cerne vorgestellt. Was war passiert? Am Morgen des 16. Juni 2023 klingelten vier vermummte Männer an der Tür einer ...

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