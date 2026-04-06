Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert von der Straße abgekommen

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Gummersbach (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Gummersbach fuhr am Samstag (4. April) gegen 01:44 Uhr auf der Lindenstockstraße aus Richtung Singerbrinkstraße kommend. In einer Rechtskurve kam er mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Zaun, einen Pfosten, Mülltonnen sowie eine Hecke und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Durch herumfliegende Autoteile wurde ein weiterer geparkter Pkw beschädigt. Der 20-Jährige konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel mit über zwei Promille positiv aus. Der BMW wurde sichergestellt. Der 20-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

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