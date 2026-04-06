Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 14-Jähriger bei Unfall leicht verletzt
Waldbröl (ots)
Eine 64-jährige Autofahrerin aus Waldbröl beabsichtigte am Samstag (4. April) gegen 17:30 Uhr, von einem Grundstück auf die Kreuzstraße in Richtung Homburger Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 14-jährigen Pedelec-Fahrer aus Waldbröl, der auf dem Gehweg in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Der 14-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.
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