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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 14-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Waldbröl (ots)

Eine 64-jährige Autofahrerin aus Waldbröl beabsichtigte am Samstag (4. April) gegen 17:30 Uhr, von einem Grundstück auf die Kreuzstraße in Richtung Homburger Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 14-jährigen Pedelec-Fahrer aus Waldbröl, der auf dem Gehweg in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Der 14-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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