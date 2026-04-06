POL-GM: 14-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Gummersbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2./3. April) einen weißen Jeep Grand Cherokee gestohlen. Der Jeep mit dem Kennzeichen GM AG 124 stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz vor einem Haus in der Straße "Im Sohl". Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich zwei Unbekannte gegen 00:40 Uhr an dem abgeschlossenen Fahrzeug zu schaffen machten, einstiegen und davonfuhren. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

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