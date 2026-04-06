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POL-GM: Alkoholisierter 36-Jähriger flüchtet von Unfallstelle

POL-GM: Alkoholisierter 36-Jähriger flüchtet von Unfallstelle
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Nümbrecht (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstag (4. April) gegen 12:35 Uhr ein Auto, das auf einem Parkplatz in Oberwiehl einen anderen Pkw touchierte. Als der 36-jährige Autofahrer aus Wiehl von der Unfallstelle flüchtete, fuhr der Zeuge hinter ihm her. Auf der L336 touchierte der 36-Jährige die Leitplanke, setzte seine Fahrt jedoch fort. In der Schlossstraße kam er dann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Gebüsch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen ergab einen Wert von über zwei Promille. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Zudem musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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