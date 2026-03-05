PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Gasgeruch in Kleingartenkolonie

FW Wathlingen: Gasgeruch in Kleingartenkolonie
  • Bild-Infos
  • Download

Wathlingen (ots)

Am Abend des 05.03.2026 nahmen Teilnehmer einer Veranstaltung einer Kleingartenkolonie in Wathlingen unklaren Gasgeruch war und meldeten dies per Notruf. Hierauf wurden um 18:50 Uhr die Ortsfeuerwehren Nienhagen und Wathlingen sowie der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden etwa 10 Personen, die sich bei Eintreffen noch in der Kolonie befanden, evakuiert. Anschließend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Mehrgasmessgerät zur Erkundung vor. Im Bereich eines Propangastanks, in dessen Nähe der Geruch wahrgenommen wurde, konnte in zwei in zeitlichen Abständen durchgeführten Messungen keine Auffälligkeit festgestellt werden. Auch an der Therme im Küchenbereich der betroffenen Parzelle wurde nichts festgestellt. Sicherheitshalber wurde durch den Trupp dennoch die Gaszufuhr abgeschiebert.

Durch die Feuerwehr wurde ein Schornsteinfeger zur Einsatzstelle nachgefordert, der mit speziellem Messgerät den Bereich freigemessen hat. Nach ca. 90 Minuten konnten Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Im Einsatz waren ca. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 7 Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen
Dominik Völz
Telefon: 01514/2111515
E-Mail: fachberaterpresse@wathlingen.org
https://www.wathlingen.de/

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren