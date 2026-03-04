Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Spannender Vormittag bei der Feuerwehr Großmoor - Kindergarten "Moorwichtel" zu Gast

Großmoor (ots)

Schon in den frühen Morgenstunden war auf dem Gelände der Ortsfeuerwehr Großmoor einiges los: Die Kinder des nahegelegenen Kindergartens "Moorwichtel" besuchten die Feuerwehr und durften einen abwechslungsreichen Vormittag rund um das Thema Brandschutz erleben.

Empfangen wurden die jungen Besucher von Ortsbrandmeister Timm Conrad sowie der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin Antje Schworm, die sich viel Zeit nahmen, um die zahlreichen Fragen der Kinder zu beantworten. Auf verständliche und altersgerechte Weise erklärten sie, wie ein Feuer entstehen kann, worauf es im Notfall ankommt und weshalb Rauchmelder eine wichtige Rolle spielen. Ziel der Brandschutzerziehung war es, Wissen zu vermitteln und gleichzeitig mögliche Ängste vor der Feuerwehr abzubauen.

Für besonderes Staunen sorgte die Vorführung der persönlichen Schutzausrüstung: Schritt für Schritt zeigte Timm Conrad, wie ein Feuerwehrmann im Einsatz vollständig ausgerüstet wird - vom Helm bis zum Atemschutzgerät. So konnten die Kinder nachvollziehen, dass sich hinter der ungewohnten Ausrüstung weiterhin ein vertrauter Helfer verbirgt.

Im Anschluss durften die Kinder die Feuerwehrfahrzeuge aus nächster Nähe betrachten, selbst auf dem Fahrersitz Platz nehmen und verschiedene Geräte und Schläuche begutachten. Dabei bekamen sie einen lebendigen Eindruck davon, wie vielseitig die Arbeit der Feuerwehr ist.

Der Besuch war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Während die Kinder viele neue Eindrücke mit nach Hause nahmen, freuten sich die Mitglieder der Feuerwehr über das große Interesse und die Begeisterung der kleinen Gäste. Der gemeinsame Vormittag wird sicherlich noch lange in positiver Erinnerung bleiben. Text: Timm Conrad, Ortsfeuerwehr Großmoor

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell