Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Übergabe eines Tanklöschfahrzeuges und eines Logistikanhängers an die Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf

Adelheidsdorf (ots)

Am Abend des 25.02.2025 gab es gleich zweifachen Grund zur Freude bei der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf. In Anwesenheit zahlreicher Gäste wurde der Ortsfeuerwehr offiziell ein neues Tanklöschfahrzeug und ein Logistikanhänger übergeben.

Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer übergab die beiden Einsatzgeräte an die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeindebrandmeister, in dem sie dem Gemeindebrandmeister Frank-Oliver Stantze den symbolischen Schlüssel für Fahrzeug und Anhänger überreichte. Dieser Übergab nach einer kurzen Ansprache den Schlüssel an Ortsbrandmeister Olaf Rebmann weiter, der sich freute, für die Ortsfeuerwehr das neue und moderne Tanklöschfahrzeug und den Anhänger in den Dienst stellen zu können. Diesem Akt ging ein enger und konstruktiver Abstimmungsprozess zwischen Feuerwehr und Verwaltung in der Ausgestaltung der neuen Einsatzmittel voraus.

Die musikalische Untermalung an diesem Abend übernahmen die Feuerwehrmusikzüge aus Adelheidsdorf und Ramlingen-Ehlershausen. Als Gäste waren unter anderem Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer, Gemeindebrandmeister Frank Oliver Stantze, Kreisbrandmeister Volker Prüsse, Orts- und Stadtbrandmeister der benachbarten Feuerwehren, Bürgermeisterin der Gemeinde Adelheidsdorf, Heike Behrens, Ehrengemeindebrandmeister Jürgen-Heinrich Mohwinkel und Heiko Schworm sowie Mitarbeitende der Verwaltung der Samtgemeinde Wathlingen anwesend.

Das neue Tanklöschfahrzeug 3000 mit Staffelkabine, also Platz für sechs Einsatzkräfte, wurde durch die Firma Feuerwehrtechnik Berlin geliefert. Es verfügt neben üblicher feuerwehrtechnischer Beladung über eine Vielzahl an Besonderheiten: einen 4.000 Liter Wassertank, einen 400 Liter Schaummitteltank, einen fernsteuerbaren Frontwerfer, einen handbedienbaren Dachwerfer, Bodendüsen unter dem Fahrgestell, vier Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum, vielfältige Ausrüstung zur Vegetationsbrandbekämpfung, einen 5.000 Liter fassenden Faltbehälter und ein pneumatisches Umkleidezelt. Das neue Fahrzeug ersetzt ein Tanklöschfahrzeug 16/24 Tr. aus dem Jahr 1999. Dieses Fahrzeug war besetzt mit drei Einsatzkräfte und brachte 2.400 Liter Löschwasser an die Einsatzstellen.

Der Anhänger wurde durch die Firma Koch Anhängerwerke hergestellt. Der bis zu drei Tonnen schwere zweiachsige Anhänger ist zu drei Seiten hydraulisch kippbar und soll künftig für Logistikaufgaben wie den Transport kontaminierter Ausrüstung von Einsatzstellen eingesetzt werden.

Die Ausbildung auf die neue Technik läuft bei der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf bereits auf Hochtouren, sodass diese in naher Zukunft in den aktiven Einsatzdienst gestellt werden kann. Durch diese Anschaffungen wird die Einsatzfähigkeit der Ortsfeuerwehr weiter erhöht und somit die Sicherheit in Adelheidsdorf und der Samtgemeinde Wathlingen auf einem weiterhin hohen Niveau gewährleistet. Eine ausführliche Vorstellung des Fahrzeuges folgt demnächst auf der Homepage der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf unter: ortsfeuerwehr-adelheidsdorf.de

Im Anschluss an die offizielle Übergabe folgte ein weiterer Grund zur Freude: Die Alters- und Ehrenabteilung der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf konnte die nach neuer Feuerwehrverordnung geänderten Dienstgrade in Empfang nehmen. Die ehemaligen Kameradinnen und Kameraden gehören damit zu den Ersten im Landkreis Celle.

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell