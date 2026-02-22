PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Frühlingskonzert des Feuerwehrmusikzugs der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf

Nienhagen (ots)

Der Feuerwehrmusikzug der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf, unter Mitwirkung des Feuerwehrmusikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen und von Gastmusikern, lädt zu einem Konzert am Sonntag, den 15. März 2026 um 15.00 Uhr in den Hagensaal ein. Unter der Leitung von Miroslav Michnev werden Musicalmelodien, Filmmusiken, Schlager von den Comedian Harmonists und Udo Jürgens, Popsongs von Billy Joel, Tony Christie und Abba, Praise the Lord von Michael van Delft, Melodien aus Lord of the Dance und als Highlight Highland Cathedral mit dem Dudelsack-Solisten Alexander Kreit dargeboten. Einlass ist ab 14.00 Uhr, der Eintritt ist frei. In der Pause werden Kuchen, Kaffee und andere Getränke angeboten.

Text: Martina Sonnenberg-Ackemann

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen
Dominik Völz
Telefon: 01514/2111515
E-Mail: fachberaterpresse@wathlingen.org
https://www.wathlingen.de/

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell

