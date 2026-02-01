FW Wathlingen: Jahreshauptversammlung 2026 der Ortsfeuerwehr Großmoor - Thomas Schworm mit dem Deutschen Feuerwehrehrenzeichen in Bronze geehrt

Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

Jahreshauptversammlung 2026 der Ortsfeuerwehr Großmoor - Thomas Schworm mit dem Deutschen Feuerwehrehrenzeichen in Bronze geehrt

Großmoor

Am 31.01.2026 begrüßten Ortsbrandmeister Timm Conrad und seine Stellvertreterin Antje Schworm die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Großmoor und zahlreiche Gäste zur Jahreshauptversammlung 2026. Besonders begrüßten sie die Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer, den Kreisbrandmeister Volker Prüsse, den Abschnittsleiter Axel Kernbach, den zuständigen Amtsleiter Sören Wolter, den Gemeindebrandmeister Frank Oliver Stantze, den ehemaligen Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Grube, die Bürgermeisterin der Gemeinde Adelheidsdorf Heike Behrens, die Ehrengemeindebrandmeister Heiko Schworm und Jürgen-Heinrich Mohwinkel und den Ehrenortsbrandmeister Helmut Behrens. Im Rahmen ihres Jahresberichtes präsentieren Timm Conrad und Antje Schworm einige Zahlen des letzten Jahres: Die Ortsfeuerwehr Großmoor verfügt über 46 Aktive, 8 Mitglieder in der Altersabteilug, 14 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und 217 Fördernden. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 14 Einsätze abgearbeitet; 5 Brandeinsätze, 4 Technische Hilfeleistungen, 4 First Responder Einsätze und ein Gefahrguteinsatz. Hinzu kommen 2 Einsatzübungen, sowie zahlreiche Übungsdienste und weitere Termine, wie Arbeitsgruppen ,Dienstbesprechungen und Veranstaltungen. Nachdem weitere Funktionsträger ihre Jahresberichte hielten, standen Wahlen auf der Tagesordnung. Aufgrund einer Umstrukturierung der Gruppenstruktur innerhalb der Ortsfeuerwehr wurde die Wahl von insgesamt 3 neuen Gruppenführern und 2 neuen Stellvertretern nötig. Derik Mennrich, Simon Schmidt und Marco Hinrichs wurden zu Gruppenführern gewählt, Daniel Schworm und Tom Schradern zu Stellvertretern. Ebenfalls wurde Kim Schworm zum Kassenprüfer gewählt. Im Anschluss an die Wahlen standen Beförderungen und Ehrungen an. Als besondere und nicht alltäglich Ehrung konnte Kreisbrandmeister Volker Prüsse Thomas Schworm für sein jahrzehntelanges Engagement mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Bronze auszeichnen. Maik Großmann und Kim Schworm erhielten ein Präsent als Dankeschön für jahrelange Arbeit als Gruppenführer. Aufgrund einer Umstrukturierung der Dienstgrade in Niedersachsen konnten Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer und Gemeindebrandmeister Frank Oliver Stantze zahlreiche Beförderungen vornehmen. Befördert wurden:

- Finn Twelkemeyer und Marcus Nolte zum Oberfeuerwehrmann

- Kai Schworm zum Ersten Hauptfeuerwehrmann

- Tom Schrader und Benjamin Kreitz zum Brandmeister

- Kai Eizert zum Hauptbrandmeister

- Thomas Allerlei, Marco Hinrichs, Clemens Schütte, Thomas Schworm und Antje Schworm zum/ zur Ersten Hauptbrandmeister/in

- Timm Conrad zum Brandinspekteur

Im Rahmen der anschließenden Grußworte gab Claudia Sommer einen Rückblick über zahlreiche Neuerungen des vergangenen Jahres und einen Ausblick auf 2026. So stehen etwa bauliche Maßnahmen an allen Feuerwehrhäusern an; hierbei betonte sie, dass die Feuerwehr die volle Rückendeckung der Verwaltung hat. Volker Prüsse berichtete über Veränderungen auf Kreisebene und präsentierte Zahlen der Kreisfeuerwehr. Frank Oliver Stantze gab Zahlen der Samtgemeindefeuerwehr bekannt und berichtete über Anstehende Umstrukturierungen. Heike Behrens bedankte sich bei den Aktiven und Familien für ihr Engagement innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Nachdem es zum Ende der Veranstaltung keine weiteren Grußworte oder Anträge gab, beendeten Timm Conrad und Antje Schworm die Jahreshauptversammlung gegen nach etwa drei Stunden.

