FW Wathlingen: Jahreshauptversammlung des Feuerwehrmusikzuges Adelheidsdorf - Feuerwehrmusikerinnen und -musiker erhielten neue Ausbildungs- und Funktionsabzeichen

Adelheidsdorf (ots)

Am Freitag, den 23. Januar, begrüßte die Musikzugführerin Silke Heße ihre Feuerwehrmusikerinnen und -Musiker des Feuerwehrmusikzuges Adelheidsdorf im Feuerwehrhaus an der Schulstraße zur Jahreshauptversammlung 2026. Als Gäste konnte sie die Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer, die Bürgermeisterin der Gemeinde Adelheidsdorf, Heike Behrens, sowie den Ortsbrandmeister Olaf Rebmann begrüßen. Neben den üblichen Regularien legte Silke Heße ihren umfangreichen Jahresbericht für das abgelaufene Jahr 2025 ab und berichtete über die für 2026 angedachten Auftritte und Veranstaltungen. In ihren Grußworten dankte Claudia Sommer allen im Feuerwehrmusikzug tätigen, besonders aber auch Silke Heße und Andreas Effinghausen für ihre Tätigkeiten als Musikzugführerin und Stellvertreter. Der Feuerwehrmusikzug Adelheidsdorf bereichert jede Veranstaltung und ist ein Aushängeschild für die Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf in der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen. Heike Behrens dankte den Anwesenden für ihren Einsatz in der Gemeinde Adelheidsdorf bei den vielen unterschiedlichsten Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Volkstrauertag. Als ersten Musikzug einer Freiwilligen Feuerwehr in Niedersachsen konnte den Adelheidsdorfern Feuerwehrmusikerinnen und Feuerwehrmusikern die neu eingeführten Ausbildungs- und Funktionsabzeichen für die Feuerwehrmusik durch die Samtgemeindebürgermeister und dem Ortsbrandmeister verliehen werden. Sichtlich überrascht und erfreut nahmen alle anwesenden Musiktreibenden ihre neuen Abzeichen in Empfang und bauten diese umgehend auf ihre Uniformen auf. Ortsbrandmeister Rebmann wünschte seinem Feuerwehrmusikzug weiterhin viel Spaß beim Musikzieren und wünschte allen viel Gesundheit für die Zukunft.

