Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Feuer im Treppenraum - 2 Menschen durch Feuerwehr gerettet

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wathlingen (ots)

Am 03.03.2026 wurden die Ortsfeuerwehren Wathlingen, Nienhagen und Eicklingen sowie der Rettungsdienst und die Polizei um 12:46 Uhr in die Bahnhoftstraße in Wathlingen alarmiert. Nach der ersten Meldung sollte es hier zu einem Feuer in einem Gebäude gekommen sein, in dem sich noch mehrere Menschen befänden.

Nach wenigen Minuten trafen die ersten Einsatzkräfte ein und konnten eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude sowie mehrere Personen an den Fenstern feststellen. Hierauf wurde sofort die Alarmstufe erhöht und weitere Einsatzkräfte alarmiert. Umgehend ging ein Atemschutztrupp zur Menschenrettung in das Gebäude vor. Parallel hierzu wurde die Hubarbeitsbühne ebenfalls zur Menschenrettung aufgebaut.

Durch den Trupp konnte eine Person über das Treppenhaus gerettet werden, eine zweite Person wurde über die Hubarbeitsbühne aus einem Fenster gerettet. Drei weitere Personen konnten das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Nach der erfolgten Menschenrettung folgte die Brandbekämpfung. Das Feuer konnte im unteren Bereich des Treppenraumes lokalisiert werden; es brannte Unrat. Dieser konnte zügig mit einem C-Rohr abgelöscht werden. Ein zweiter Atemschutztrupp kontrollierte anschließend das Gebäude, wobei keine weiteren Personen oder Brandstellen festgestellt wurden.

Die Einsatzstelle wurde nach den Maßnahmen der Feuerwehr an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen aufgenommen hat. Zur Brandursache und zum Schadensausmaß können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Wathlingen, Nienhagen, Eicklingen, Adelheidsdorf, Großmoor, Celle-Hauptwache und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Flotwedel mit ca. 60 Einsatzkräften. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungsmitteln, einem Notarzt und dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell