Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Brennender Unrat neben einem Gebäude beschäftigt die Ortsfeuerwehren Nienhagen und Wathlingen

FW Wathlingen: Brennender Unrat neben einem Gebäude beschäftigt die Ortsfeuerwehren Nienhagen und Wathlingen
Wathlingen (ots)

Am 27.02.2026 wurden die Ortsfeuerwehren Nienhagen und Wathlingen um 14:49 Uhr mit dem Stichwort "B2 - Brennt Baum am Gebäude" in die Nienhagener Straße in Wathlingen alarmiert.

Nachdem nach kürzester Zeit die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass kein Baum, sondern brennender Unrat am Gebäude Grund zur Alarmierung gab. Die Anwohner hatten bereits richtig gehandelt und mithilfe eines Pulverlöschers das Feuer bekämpft und so eine Ausbreitung auf das Gebäude verhindern können. Mit einem C-Rohr mussten lediglich noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden.

Im Einsatz waren ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen
Dominik Völz
Telefon: 01514/2111515
E-Mail: fachberaterpresse@wathlingen.org
https://www.wathlingen.de/

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell

