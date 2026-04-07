Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher scheitern an Haustür
Hückeswagen (ots)
Zwischen Donnerstag (2. April) und Montag versuchten Unbekannte die Haustür eines Einfamilienhauses im Hambüchener Weg aufzuhebeln. Nachdem es den Kriminellen nicht gelungen war, die Tür zu öffnen, flüchteten sie unerkannt. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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