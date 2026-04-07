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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher scheitern an Haustür

Hückeswagen (ots)

Zwischen Donnerstag (2. April) und Montag versuchten Unbekannte die Haustür eines Einfamilienhauses im Hambüchener Weg aufzuhebeln. Nachdem es den Kriminellen nicht gelungen war, die Tür zu öffnen, flüchteten sie unerkannt. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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