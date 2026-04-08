Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kabel aus Firma gestohlen

Wipperfürth (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2. / 3. April) sind Unbekannte in eine Firma in der "Alte Bahnhofstraße" eingebrochen. Die Einbrecher manipulierten einen Bewegungsmelder und verschafften sich über ein Rolltor Zugang zum Gebäude. Dort entwendeten sie Kupferkabel. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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