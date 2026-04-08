Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Roller gestohlen

Gummersbach (ots)

Zwischen Montagabend (6. April) und Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Roller des Herstellers Peugeot gestohlen. Das Kleinkraftrad mit dem Kennzeichen 532UMJ war zur Tatzeit neben einem Auto in der Hardtstraße abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert.

In der Herreshagener Straße haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend (2. April) und Dienstagnachmittag einen Roller der Marke Peugeot gestohlen. Der Roller mit dem Kennzeichen 037JMJ stand auf einem Parkplatz am TÜV Gelände.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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