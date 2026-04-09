Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Wohnungseinbruch in Bergneustadt

Bergneustadt (ots)

Zwischen 16 Uhr und 19 Uhr am Mittwoch (8. April) versuchten Unbekannte, die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Die Tür hielt stand und die Kriminellen gelangten nicht in die Wohnung. Der versuchte Einbruch ereignete sich in der Nordstraße.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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