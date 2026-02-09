Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperverletzung, Widerstand, Einbrüche, Sachbeschädigungen, Verkehrsunfälle usw.

Aalen (ots)

Gaildorf: Körperverletzung

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurde ein 18-Jähriger auf einem Parkplatz im Trogäcker von einer Gruppe von 5 Jugendlichen angesprochen und zu Boden geworfen. Anschließend wurde er durch die Gruppe geschlagen und getreten. Der 18-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr wurde ein 50-jähriger Mann durch die Polizei einer Verkehrskontrolle in der Bühlertalstraße unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er sollte deshalb in ein Krankenhaus gebracht werden um dort eine Blutentnahme durchzuführen. Hiergegen leistete der 50-Jährige Widerstand weshalb er durch unmittelbaren Zwang in die Klinik verbracht wurde. Dort bedrohte und beleidigte der Betrunkene die Ärztin und zeigte sich weiterhin aggressiv. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt, gegen ihn wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Obersontheim: Pkws beschädigt

Zwischen Samstag 19 Uhr und Sonntag 09 Uhr zerstach ein Vandale die Reifen eines geparkten Pkw im Hermannstal und eines weiteren geparkten Pkw in der Schulstraße. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Automatenaufbruch

Zwischen Donnerstag und Freitag wurde in der Kolpingstraße durch einen unbekannten Dieb ein Metallbügel eines Verkaufsautomaten durchtrennt, jedoch gelang es nicht, in das Innere des Automaten zu gelangen, weshalb lediglich ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 07951 4800 an die Polizei zu wenden.

Fichtenau: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr am Freitag gegen 20:30 Uhr die L1070 von Wäldershub in Fahrtrichtung L2218, als er dabei das Rechtsfahrgebot missachtete und einen entgegenkommenden 43-jährigen Seat-Fahrer streifte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, welche Hinweise zu diesem Unfall haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Fensterscheibe beschädigt

Gegen 4 Uhr am Samstag schmissen Unbekannte in der Lange Straße einen Mobilzaunstein in die Frontscheibe eines Bürogebäudes, welches jedoch nicht komplett zerbrach, weshalb ein Einsteigen nicht möglich war. Personen, welche zu diesem Vorfall etwas wahrgenommen haben, werden gebeten, unter der 07951 4800 Hinweise zu melden.

Schrozberg: Vorfahrtsunfall

Am Freitag gegen 17:55 Uhr kam es an der Kreuzung Rothenburger Weg zum Am Heerweg zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 70-jähriger Audi-Fahrer einen vorfahrtberechtigten 20-jährigen Mini-Fahrer übersah. Daraufhin kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, bei welchem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Schrozberg: Unfallflucht von Traktorgespann

Am Freitag gegen 14 Uhr ereignete sich auf der L1022 ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Audi-Fahrer setzte zum Überholen eines Traktorgespanns an. Als der Audi-Fahrer sich bereits auf gleicher Höhe mit dem Gespann befand, bog der Traktor plötzlich nach links in die Einmündung nach Könbronn ab. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer stark nach links aus, überfuhr dabei eine Verkehrsinsel und kam schließlich noch vor dem Gespann von der Fahrbahn ab. Das Traktorgespann entfernte sich daraufhin unerlaubt in Richtung Könbronn. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Anhänger des Traktors um einen älteren, grünen land- oder forstwirtschaftlichen Anhänger. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Gespann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Stimpfach: Einbruch in Werkshalle

Im Zeitraum zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Samstag, 2:30 Uhr, kam es in der Rechenbergstraße zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Vier bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unklare Weise Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie besprühten sämtliche Fenster mit Feuerlöschern, verschütteten große Mengen Öl in der Werkshalle und entwendeten mehrere Tonnen Messingstangen sowie diverse Werkzeugkleinteile im Wert eines sechsstelligen Betrages. Das Diebesgut wurde in einen Firmentransporter verladen, mit dem die Täter anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Blaufelden: Einbruch

Am Samstagabend gegen 20 Uhr wurden im Schillerweg vier Jugendliche dabei ertappt, wie sie in ein Haus über einen Balkon eingestiegen waren und dort im Begriff waren, die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Sie wurden jedoch durch die Polizei gestört und anschließend auf das Revier verbracht. Gegen die vier wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Scheibe

Zwischen Freitag, 1:30 Uhr, und Samstag, 14:30 Uhr, wurde die Fensterscheibe einer Bar in der Haller Straße von einem bislang unbekannten Täter eingeworfen. Dabei entstand ein Sachschaden an der äußeren Scheibe der doppelverglasten Fenster, was den Zutritt zur Bar verhinderte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen an das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 zu wenden.

