Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auffahrunfall auf der Gummersbacher Straße
Gummersbach (ots)
Am Donnerstagnachmittag (9. April) Uhr fuhr eine 62-jährige Gummersbacherin auf der Gummersbacher Straße in Richtung Innenstadt. An einer rot zeigenden Ampel an der Einmündung zur Sonnenstraße hielt sie an. Ein hinter ihr fahrender 18-jähriger Autofahrer aus Gummersbach bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 62-Jährigen auf. Die 62-Jährige sowie ihr 72-jähriger Beifahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr. Die Gummersbacher Straße musste für etwa 25 Minuten in Richtung Gummersbach gesperrt werden.
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