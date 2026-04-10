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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall auf der Gummersbacher Straße

Gummersbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (9. April) Uhr fuhr eine 62-jährige Gummersbacherin auf der Gummersbacher Straße in Richtung Innenstadt. An einer rot zeigenden Ampel an der Einmündung zur Sonnenstraße hielt sie an. Ein hinter ihr fahrender 18-jähriger Autofahrer aus Gummersbach bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 62-Jährigen auf. Die 62-Jährige sowie ihr 72-jähriger Beifahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr. Die Gummersbacher Straße musste für etwa 25 Minuten in Richtung Gummersbach gesperrt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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