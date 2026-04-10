Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Raub auf Kiosk

Radevormwald (ots)

Am Donnerstag (9. April) gegen 17:13 Uhr betrat ein Unbekannter einen Kiosk in der Kaiserstraße und bedrohte die 47-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe. Unter Vorhalt der Schusswaffe forderte der Unbekannte von der Kassiererin "etwas" in einer der 47-Jährigen unbekannten Sprache. Was genau der Unbekannte verlangte, blieb aufgrund der Sprachbarriere unklar. Als der 50-jährige Ladenbesitzer in den Verkaufsraum kam, ergriff der Unbekannte sofort die Flucht. Der Kioskbesitzer eilte dem Bewaffneten nach und versuchte ihn festzuhalten. Dabei stürzten die beiden Männer im Ausgangsbereich und der Unbekannte verlor die Schusswaffe. Der Unbekannte sprang sofort wieder auf und flüchtete in Richtung "Im Springel" wo ein weiterer Unbekannter auf einem E-Scooter auf ihn wartete. Gemeinsam flüchteten sie auf dem E-Scooter in die Straße "Im Springel". Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Schusswaffe wurde sichergestellt.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Beide waren männlich und circa 170 cm groß. Der Unbekannte aus dem Kiosk hatte dunkle Augen und trug einen grauen Kapuzenpullover, eine lange dunkle Hose sowie ein schwarzes Halstuch, welches er bis über die Nase gezogen hatte. Der Unbekannte auf dem E-Scooter hatte dunkle Haare und trug schwarze Kleidung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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