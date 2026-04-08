Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bothfeld: Schwer verletzte Frau nach Angriff im Krankenhaus- Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Hannover (ots)

Am Mittwochmorgen, 08.04.2026, ist eine 34 Jahre alte Frau in der Gartenheimstraße im hannoverschen Ortsteil Bothfeld durch Stiche schwer verletzt worden. Sofort alarmierte Polizeikräfte haben einen 52-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover erhielt die Polizei gegen 08:00 Uhr einen Notruf. Unverzüglich entsandte Einsatzkräfte der Polizei sowie des Rettungsdienstes begaben sich daraufhin zur gemeldeten Örtlichkeit. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte eine 34-jährige Frau fest, die multiple Stichverletzungen aufwies. Nach umgehend eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde die schwer verletzte Frau unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen befindet sie sich in einem stabilen Zustand.

Der vor Ort angetroffene ehemalige Lebensgefährte der Frau wurde vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der dringende Verdacht, dass der 52-jährige Mann seine Ex-Partnerin angegriffen und im Anschluss selbst den Notruf abgesetzt haben könnte.

Der Kriminaldauerdienst Hannover hat die Spurensicherung am Tatort aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet.

Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Tathintergründen sowie zur Tatbegehung dauern an./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell