Polizeidirektion Hannover

POL-H: Herrenhausen: Ford Focus entwendet - Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 05.04.2026, und Montag, 06.04.2026, einen geparkten Pkw im hannoverschen Stadtteil Herrenhausen entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und zu möglichen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stellte ein 58-jähriger Hannoveraner seinen blauen Ford Focus am Sonntag gegen 18:00 Uhr am Morgensternweg ab. Als er am Montag gegen 12:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort.

Die Polizei veröffentlicht im Rahmen der Fahndung ein Foto des entwendeten Fahrzeugs und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Morgensternwegs beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des blauen Ford Focus geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

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