PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Herrenhausen: Ford Focus entwendet - Polizei sucht Zeugen

POL-H: Herrenhausen: Ford Focus entwendet - Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 05.04.2026, und Montag, 06.04.2026, einen geparkten Pkw im hannoverschen Stadtteil Herrenhausen entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und zu möglichen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stellte ein 58-jähriger Hannoveraner seinen blauen Ford Focus am Sonntag gegen 18:00 Uhr am Morgensternweg ab. Als er am Montag gegen 12:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort.

Die Polizei veröffentlicht im Rahmen der Fahndung ein Foto des entwendeten Fahrzeugs und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Morgensternwegs beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des blauen Ford Focus geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren