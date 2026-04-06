Polizeidirektion Hannover

POL-H: Maskierter Täter überfällt Wettbüro in Neustadt am Rübenberge - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Donnerstagabend, 02.04.2026, ein Wettbüro in der Innenstadt von Neustadt am Rübenberge überfallen und ist mit Bargeld geflüchtet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover betrat der maskierte Mann die Geschäftsräume in der Straße "Rundeel" gegen 22:40 Uhr und begab sich unmittelbar zum Tresen. Dort forderte er von dem 20-jährigen Angestellten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm die Beute ausgehändigt worden war, verließ der Unbekannte das Wettbüro und flüchtete in eine bislang nicht bekannte Richtung.

Der Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Zum Zeitpunkt der Tat war sein Gesicht mit einer Skimaske bedeckt, er trug Handschuhe und sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Rundeel gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash

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