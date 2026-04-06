Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vorsätzliche Brandstiftung in Tiefgarage der Nordstadt - 45-Jähriger in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Nach einem Brand in einer Tiefgarage im hannoverschen Stadtteil Nordstadt am frühen Samstagmorgen, 04.04.2026, hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurde gegen den 45-Jährigen bereits Untersuchungshaft angeordnet.

Gegen 03:50 Uhr bemerkten Zeugen ein Feuer in der Tiefgarage in der Bodestraße. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten im Untergeschoss des Parkhauses drei Fahrzeuge in Brand. Die Hitzeentwicklung und Rauchausbreitung waren so intensiv, dass in der darüberliegenden Etage mehrere Mülltonnen sowie eine DHL-Packstation beschädigt wurden. Um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern, schloss die Feuerwehr noch vor dem Eintreffen der Polizei das Brandschutztor zum Untergeschoss. Eine im selben Gebäudekomplex untergebrachte Polizeidienststelle war von dem Brandgeschehen nicht betroffen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Bereits in der Tatnacht hatten Beamte im unmittelbaren Umfeld des Parkhauses einen Mann kontrolliert, da er sich in engem zeitlichem Zusammenhang zur Brandentdeckung gegenüber der Tiefgarage aufhielt. Da die Umstände zunächst nicht eindeutig waren, erfolgte im Rahmen der Streife am Folgetag eine erneute Überprüfung des Mannes. Hierbei erhärtete sich aufgrund polizeilicher Indizien der Tatverdacht der vorsätzlichen Brandstiftung.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 45-Jährigen. Der Mann ist bereits einschlägig polizeibekannt und trat zuletzt im Januar und Februar dieses Jahres mit ähnlichen Delikten im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig in Erscheinung. Der Polizei liegen Hinweise darauf vor, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Brandermittlungen am Tatort dauern derzeit noch an. /nash

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