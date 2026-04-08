Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Mehrere Tatverdächtige nach Vorfällen Anfang Januar ermittelt

Hannover (ots)

Nachdem Anfang Januar 2026 eine Gruppe Jugendlicher in Laatzen-Mitte Sachbeschädigungen begangen und einen Passanten angegriffen hatte, hat die Polizei mehrere Tatverdächtige identifiziert. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover zog am Abend des 02.01.2026 eine Gruppe von etwa 10 Jugendlichen und Heranwachsenden durch den Bereich Laatzen-Mitte. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums beschädigten sie unter anderem einen Glühweinstand und sorgten für Verunsicherung bei den dortigen Mitarbeitenden. Im weiteren Verlauf begaben sich die Jugendlichen in ein nahegelegenes Wohngebiet, wo sie einen Zaun beschädigten und an der Marktstraße einen Passanten angriffen und verletzten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zerstreute sich die Gruppe in verschiedene Richtungen. Tatverdächtige konnten zunächst nicht festgestellt werden.

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen werteten die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeiinspektion Hannover zahlreiche Hinweise und Spuren aus. Auf dieser Grundlage identifizierten sie mehrere Tatverdächtige. Insgesamt stehen nun neun Personen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren im Verdacht, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen zu den einzelnen Tatbeiträgen dauern an. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell