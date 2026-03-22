Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Brauweiler - Verkehrsunfall auf Landstraße

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Pulheim (ots)

Die Feuerwehr Pulheim wurde am Abend des 22.03. zu einem Verkehrsunfall auf die L213 zwischen Pulheim-Brauweiler und Bergheim-Glessen gerufen. Eine schwer verletzte Fahrerin, die mit Ihrem Auto gegen einen Baum geprallt war, wurde vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gefahren.

Um 18:37 Uhr wurde der ehrenamtliche Löschzug Brauweiler und die Hauptwache in Pulheim sowie ein Rettungswagen zu einem Unfall auf die L213 gerufen. Als die ersten Kräfte eintrafen, fanden diese eine schwerverletzte Frau neben ihrem auf dem Dach liegenden Fahrzeug vor. Die Besatzung des Rettungswagens kümmerte sich mit Hilfe der ersten Feuerwehrkräfte um die Fahrerin und wurde kurz später auch von einem Notarzt unterstützt. Nach dieser ersten Versorgung wurde die Frau in Begleitung des Arztes in das zuständige Notfallkrankenhaus gebracht.

Wie augenscheinlich erkennbar, war der Wagen frontal gegen einen Alleebaum geschleudert und blieb dann auf einem Fahrradweg neben dem Baum auf dem Dach liegen. Die insgesamt etwa 20 Kräfte, die unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Peter Fenkl mit vier Feuerwehrfahrzeugen vor Ort waren, kümmerten sich neben der Patientenversorgung um auslaufende Betriebsstoffe und den Brandschutz, leuchteten den Bereich aus und sicherten die Unfallstelle ab. Zur Unterstützung der Polizei verblieb ein Teil der Kräfte noch bis zur Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppbetrieb an der Einsatzstelle und leuchteten diese weiterhin aus.

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