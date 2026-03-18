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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Wohnung eingedrungen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstagvormittag bis Dienstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kornbergstraße in Suhl. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere T-Shirts und ein Kabel. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0067782/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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