LPI-SHL: Führerschein sichergestellt
Bad Salzungen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Dienstagabend einen Autofahrer in einem Bad Salzunger Ortsteil. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Da der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest jedoch im Ergebnis einen Wert über 1,1 Promille anzeigte, folgte eine Blutentnahme im Klinikum, da der Verdacht auf einen Verstoß gegen § 316 StGB vorlag. Im Anschluss stellten die Polizisten den Führerschein sicher und untersagten dem Autofahrer die Weiterfahrt.
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