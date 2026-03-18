LPI-SHL: Führerschein sichergestellt

Barchfeld (ots) - Dienstagabend wollte eine 25-jährige Lkw-Fahrerin von der Landstraße zwischen Bad Liebenstein und Barchfeld nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Die hinter ihr fahrende 49-jährige Autofahrerin setzte in diesem Moment zum Überholen an und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Pkw landete im Straßengraben und musste abgeschleppt werden. Die 49-Jährige kam zur Untersuchung ins ...

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