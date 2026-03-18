LPI-SHL: Wildunfall mit zwei Bibern
Vacha (ots)
Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr am späten Dienstagabend auf der B62 zwischen Dorndorf und Vacha, als plötzlich zwei Biber auf die Straße liefen. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit beiden Tieren. Die Biber verendeten an der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.
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