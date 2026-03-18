PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall mit zwei Bibern

Vacha (ots)

Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr am späten Dienstagabend auf der B62 zwischen Dorndorf und Vacha, als plötzlich zwei Biber auf die Straße liefen. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit beiden Tieren. Die Biber verendeten an der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 12:08

    LPI-SHL: Ohne Versicherung

    Bad Salzungen (ots) - Am frühen Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen eine 29-jähriger E-Scooter-Fahrerin. An dem Fahrzeug war ein abgelaufenes Kennzeichen von 2025 angebracht - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:45

    LPI-SHL: Sachbeschädigung im Tierheim

    Schmalkalden (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag, 16:30 Uhr, bis Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Grundstück eines Tierheims in der Straße "Eichelbach" in Schmalkalden. Die Täter warfen Gartenmöbel und weitere Gegenstände umher und beschädigten einen Zaun sowie mehrere Hasenställe. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:34

    LPI-SHL: Diesel aus Bagger entwendet

    Rohr (ots) - Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Freitag, 13:30 Uhr, und Montagmorgen auf eine Baustelle zwischen Rohr und Schwarza. Sie öffneten gewaltsam die Tankdeckel der dort abgestellten Bagger und entwendeten insgesamt etwa 300 Liter Diesel im Gesamtwert von ca. 600 Euro. Des Weiteren verursachten die Unbekannten Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Dieseldiebstahl oder verdächtigen Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren