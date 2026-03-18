LPI-SHL: Wildunfall mit zwei Bibern

Rohr (ots) - Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Freitag, 13:30 Uhr, und Montagmorgen auf eine Baustelle zwischen Rohr und Schwarza. Sie öffneten gewaltsam die Tankdeckel der dort abgestellten Bagger und entwendeten insgesamt etwa 300 Liter Diesel im Gesamtwert von ca. 600 Euro. Des Weiteren verursachten die Unbekannten Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Dieseldiebstahl oder verdächtigen Personen ...

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