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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung im Tierheim

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 16:30 Uhr, bis Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Grundstück eines Tierheims in der Straße "Eichelbach" in Schmalkalden. Die Täter warfen Gartenmöbel und weitere Gegenstände umher und beschädigten einen Zaun sowie mehrere Hasenställe. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Tiere kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0066068/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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