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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl - Täter mit offenem Haftbefehl

Suhl (ots)

Montagnachmittag entwendete ein Mann eine Spendenbox mit einer unbekannten Höhe an Bargeld vom Tresen einer Bäckereifiliale in der Ilmenauer Straße in Suhl. Der Täter flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Durch eine Zeugenaussage konnte ein 32-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt und wenig später auch polizeilich festgestellt werden - bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Alexander-Gerbig-Straße. Die Diebstahlsanzeigen gegen den Mann wurden aufgenommen und da ein offener Haftbefehl gegen den 32-Jährigen vorlag, brachten ihn die Polizisten in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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