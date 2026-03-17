Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diesel aus Bagger entwendet

Rohr (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Freitag, 13:30 Uhr, und Montagmorgen auf eine Baustelle zwischen Rohr und Schwarza. Sie öffneten gewaltsam die Tankdeckel der dort abgestellten Bagger und entwendeten insgesamt etwa 300 Liter Diesel im Gesamtwert von ca. 600 Euro. Des Weiteren verursachten die Unbekannten Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Dieseldiebstahl oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0065885/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

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