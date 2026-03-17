LPI-SHL: Ohne Versicherung

Suhl (ots) - Montagnachmittag entwendete ein Mann eine Spendenbox mit einer unbekannten Höhe an Bargeld vom Tresen einer Bäckereifiliale in der Ilmenauer Straße in Suhl. Der Täter flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Durch eine Zeugenaussage konnte ein 32-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt und wenig später auch polizeilich festgestellt werden - bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der ...

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