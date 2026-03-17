LPI-SHL: Ohne Versicherung
Bad Salzungen (ots)
Am frühen Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen eine 29-jähriger E-Scooter-Fahrerin. An dem Fahrzeug war ein abgelaufenes Kennzeichen von 2025 angebracht - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
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