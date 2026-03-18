Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammengestoßen

Hämbach (ots)

Mittwochmorgen (18.03.2026) fuhren zwei Autofahrer hintereinander auf der Bundesstraße 62 in Hämbach in Richtung Merkers. Zu dem Zeitpunkt, als die vorausfahrende 31-Jährige zum Linksabbiegen auf ein Firmengelände ansetzte, überholte der dahinterfahrende 34-Jährige und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Autos. Beide Personen mussten leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße war über zwei Stunden gesperrt. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Höhe der Sachschäden vor.

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