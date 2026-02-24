Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Mehrere Brandereignisse im Stadtgebiet

Konstanz

Am Vormittag des 24.02.2026 wurde die Feuerwehr Konstanz um 11:19 Uhr in den Stadtteil Allmannsdorf in die Straße Jungerhalde zu einem gemeldeten Kellerbrand alarmiert. Nach ersten Informationen war es im Kellerbereich eines Wohngebäudes zu einem Brand in einer Sauna gekommen. Alarmiert wurden die hauptamtliche Wachabteilung sowie die Abteilungen Allmannsdorf und Abteilung Litzelstetten. Die ersten eintreffenden Kräfte bestätigten eine starke Rauchentwicklung außerhalb des Gebäudes. Um 11:30 Uhr wurde das gemeldete Lagebild bestätigt: Eine Sauna im Keller einer Doppelhaushälfte stand in Brand. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in das Kellergeschoss vor. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Mehrere Atemschutztrupps löschten das Feuer, schufen Abluftöffnungen zur Entrauchung und kontrollierten das Inventar auf mögliche Glutnester. Die zügig durch die Einsatzzentrale der Feuerwehr Konstanz nach alarmierten Stadtwerke Konstanz stellten die Stromversorgung des Gebäudes ab und sorgten so für sichere Arbeitsbedingungen im Kellerbereich. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

Noch während dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr um 11:41 Uhr zu einem weiteren Brand im Stadtgebiet alarmiert. In der Glärnischstraße war eine Hecke in Brand geraten. Hierfür wurde die Abteilung Petershausen mit einem Löschfahrzeug alarmiert. Vor Ort hatten Handwerker die brennende Hecke bereits weitgehend abgelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera und stellte den Brandschutz sicher. Dieser Einsatz konnte nach etwa 30 Minuten beendet werden.

Ein weiterer Einsatz folgte um 12:35 Uhr in der Alten Torkelbergstraße im Stadtteil Litzelstetten. Gemeldet war ein brennender PKW im Innenhof eines Hauses. Hierzu wurden die Abteilungen Wollmatingen, Dettingen und Dingelsdorf alarmiert. Aufgrund des vorherigen Einsatzes konnte die Abteilung Litzelstetten aus dem Einsatz herausgelöst werden und fuhr ebenfalls die Einsatzstelle an. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein PKW durch eine Hecke gefahren war. Es handelte sich um einen Verkehrsunfall und nicht um ein weiteres Brandereignis. Die zusätzlich alarmierten Kräfte konnten ihre Einsatzfahrt abbrechen. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr gesichert und auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert. Weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Der Einsatz wurde nach rund einer Stunde an die Polizei übergeben.

- Einsatzstichwort: B3 Kellerbrand - Datum: 24.02.2026 - Uhrzeit: 11:19 Uhr - Einsatzort: Jungerhalde - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Allmannsdorf, Abteilung Litzelstetten - Fahrzeuge: 6/11, 6/46, 6/33-1, 6/14-1, 6/44-3, 6/44-2, 8/42, 4/44

- Einsatzstichwort: B1 Heckenbrand - Datum: 24.02.2026 - Uhrzeit: 11:41 Uhr - Einsatzort: Glärnischstraße - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen - Fahrzeuge: 6/44-3

- Einsatzstichwort: B1 PKW Brand - Datum: 24.02.2026 - Uhrzeit: 12:35 Uhr - Einsatzort: Alte Torkelbergstraße - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Hauptamt, Abteilung Litzelstetten, Abteilung Wollmatingen, Abteilung Dettingen, Abteilung Dingelsdorf - Fahrzeuge: 6/10-1, 4/44, 4/19, 7/44-2, 9/42, 5/42

