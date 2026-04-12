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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte wollten in Vereinsheim einbrechen

Lindlar (ots)

Am Freitag (10. April) wollten Unbekannte zwischen 15:30 Uhr und 22:30 Uhr die Eingangstür des Vereinsheims eines Fußballvereins im Johannesweg aufhebeln. Nachdem ihnen das nicht gelungen war, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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