POL-GM: Unbekannte wollten in Vereinsheim einbrechen

Wipperfürth (ots) - Am Samstag (11. April) war ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Solingen auf der L129 von Peffekoven in Richtung Hollinden unterwegs. Gegen 12:55 Uhr verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Der Solinger kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: ...

mehr