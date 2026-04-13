Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bus prallt gegen Hauswand

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Radevormwald (ots)

An der Haltestelle Radevormwald-Hohenfuhrstraße ist am Samstag (11. April) gegen 16:38 Uhr ein Linienbus gegen eine Hauswand gestoßen. Der 64-jährige Busfahrer hatte kurz den Bus verlassen, um einen Defekt an einer Tür zu überprüfen, als der Bus losrollte und etwa 20 Meter weiter gegen ein Haus in der Kottenstraße prallte. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden an der Hauswand und am Bus. Verletzt wurde niemand.

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