Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeuge aus Pritschenwagen gestohlen

Hückeswagen (ots)

Auf Werkzeuge hatten es Diebe abgesehen, die sich zwischen 17 Uhr am Freitag (10. April) und 12 Uhr am Sonntag Zugang zu einem Opel Movano verschafft hatten. Der Opel parkte zur Tatzeit in der Fürstenbergstraße. Die Unbekannten hebelten ein Schiebefenster des Autos auf und entwendeten unter anderem zwei Flex, eine Motorsäge und einen Akkuschrauber. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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