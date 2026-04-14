Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet vierstelligen Geldbetrag

Lindlar (ots)

Eine 61-Jährige aus Lindlar hat einen hohen vierstelligen Geldbetrag verloren. Sie erhielt am Freitag (10. April) einen Anruf von einem Mann, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Die angezeigte Telefonnummer hatte der Kriminelle manipuliert, sodass die tatsächliche Rufnummer der Bank angezeigt wurde. Der Betrüger gaukelte der 61-Jährigen vor, dass ein Hacker hohe Überweisungen von ihrem Konto tätigen wolle. Auf Anweisung des Anrufers nannte sie ihm die Zugangsdaten ihres Online-Banking-Kontos, meldete sich auf Aufforderung auf ihrem Online-Banking an und gab einen Auftrag per PushTan frei. Am Montag (13. April) stellte die Lindlarerin fest, dass von ihrem Konto ein hoher vierstelliger Geldbetrag überwiesen worden war.

Die Polizei rät: - Die angezeigte Telefonnummer könnte manipuliert sein. Beenden Sie deshalb das Gespräch und rufen Sie lieber selbst bei Ihrer Bank zurück. Verwenden Sie dafür aber nicht die Rückruftaste! - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Prüfen Sie die Angaben durch direkte Kontaktaufnahme mit Ihrer Bank. - Geben Sie niemals TAN-Nummern, PIN, Kreditkartennummer oder ähnliches weiter. Ein richtiger Bankmitarbeiter wird niemals danach fragen. - Übergeben Sie auf keinen Fall Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Bei Zweifeln kontaktieren Sie die Polizei unter der 110

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