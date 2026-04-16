Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle brechen Türen auf

Gummersbach (ots)

In der Hohensteinstraße in Rebbelroth sind Unbekannte am Mittwoch (15. April) in eine Fahrzeughalle und in eine Scheune eingedrungen. Zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr rissen sie die Sicherungsriegel samt Vorhängeschlössern aus der Verankerung. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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