Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz "Laxtener Sand" - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Donnerstag, 12. Februar 2026, kam es gegen 09:15 Uhr auf dem Parkplatz "Laxtener Sand" an der B70 in Fahrtrichtung Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seiner mutmaßlich roten Sattelzugmaschine mit einer dort geparkten weißen MAN-Sattelzugmaschine. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

