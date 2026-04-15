Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Gartenhütte und Zaun am Spielplatz beschädigt
Lindlar (ots)
Unbekannte beschädigten zwischen Sonntagmittag (12. April) und Montagmorgen eine Gartenhütte und einen Zaun an einem Spielplatz in der Straße "Schulweg". Der Zaun wurde teilweise aus der Verankerung gerissen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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