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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gartenhütte und Zaun am Spielplatz beschädigt

Lindlar (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Sonntagmittag (12. April) und Montagmorgen eine Gartenhütte und einen Zaun an einem Spielplatz in der Straße "Schulweg". Der Zaun wurde teilweise aus der Verankerung gerissen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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