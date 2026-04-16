Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrradfahrer
Lindlar (ots)
Am 16.04.2026 gegen 14:55 Uhr verunfallte ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Lindlar auf einem Verbindungsweg zwischen den Ortslagen Holl und Fenke. Der Fahrradfahrer fuhr talwärts und kollidierte in einer Linkskurve mit einem entgegenkommenden Trecker und prallte ungebremst mit dem behelmten Kopf auf den Kühlergrill. Er wurde lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Fachkrankenhaus geflogen. Ein polizeiliches Unfallaufnahmeteam war eingesetzt.
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