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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrradfahrer

Lindlar (ots)

Am 16.04.2026 gegen 14:55 Uhr verunfallte ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Lindlar auf einem Verbindungsweg zwischen den Ortslagen Holl und Fenke. Der Fahrradfahrer fuhr talwärts und kollidierte in einer Linkskurve mit einem entgegenkommenden Trecker und prallte ungebremst mit dem behelmten Kopf auf den Kühlergrill. Er wurde lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Fachkrankenhaus geflogen. Ein polizeiliches Unfallaufnahmeteam war eingesetzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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