POL-GM: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrradfahrer

Hückeswagen (ots) - Gegen 9 Uhr am 15. April (Mittwoch) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Herweg eingebrochen. Die Kriminellen gelangten auf den Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten die Balkontür auf. Zum Tatzeitpunkt, konnte eine Zeugin zwei unbekannte Männer auf dem Balkon des Einfamilienhauses beobachten, die sich an der Tür zu schaffen machten. Einen weiteren Unbekannten, welcher augenscheinlich "Schmiere stand", bemerkte sie auf der gegenüberliegenden ...

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