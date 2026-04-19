Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen
Lindlar (ots)
In der Eichenhofstraße haben sich Unbekannte zwischen 15:30 Uhr am Freitag (17. April) und 07:05 Uhr am Samstag an einem Kleintransporter zu schaffen gemacht. Die Unbekannten hebelten das Fahrzeug auf und entwendeten diverses Werkzeug. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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