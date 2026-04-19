POL-GM: Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen

Nümbrecht (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L320 beim Schloss Homburg in Nümbrecht wurde am späten Donnerstag Nachmittag (16.04.) eine 57-jährige Frau aus Wiehl schwer verletzt. Die Fahrzeugführerin, aus Richtung Nümbrecht kommend, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. In der Folge überschlug sie sich mit ihrem Pkw, welches auf dem Dach liegen blieb. Die ...

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