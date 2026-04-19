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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Tonnen Messing gestohlen

Radevormwald (ots)

Zwischen 22 Uhr am Freitag (17. April) und 09:30 Uhr am Samstag sind Unbekannte in eine Firma in der Röntgenstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Tür an einem Rolltor auf. Aus der Lagerhalle entwendeten sie mehrere Tonnen Wasseruhren aus Messing. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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