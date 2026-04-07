Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weitergefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Nina-Winkel-Straße;

Unfallzeit: 31.03.2026, zwischen 18.40 Uhr und 19.10 Uhr;

Einen schwarzen Seat Arona angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Der Wagen stand am vergangenen Dienstag zwischen 18.40 Uhr und 19.10 Uhr auf dem Parkplatz mehrerer Verbrauchermärkte an der Nina-Winkel-Straße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der linken Seite und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (jh)

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