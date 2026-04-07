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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Fall aus Borken bei "Aktenzeichen XY...Ungelöst"

Kreis Borken (ots)

Knapp neun Monate liegt der brutale Überfall auf zwei Senioren in Borken zurück. Trotz einiger Ermittlungsansätze fahndet die Polizei immer noch nach den Tätern. Jetzt gehen die Ermittler erneut in die Öffentlichkeit: Um neue Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten, stellen sie den Fall am morgigen Mittwoch, 08.04.2026, um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vor.

In der Nacht zum 15.06.2025 wurden die zwei Senioren in ihrem Haus von bislang unbekannten Tätern überfallen. Der Hauseigentümer hörte gegen 03.40 Uhr ein Klingeln. Vor der Haustür standen drei Männer in Polizeiuniformen. Er öffnete die Tür in dem Glauben, dass es sich um echte Polizisten handelte. In dem Moment drängten ihn die Tatverdächtigen sofort zurück ins Haus. Einer der Täter holte die Lebensgefährtin des Hauseigentümers aus dem Bett und führte sie ins Erdgeschoss. Die Unbekannten fesselten die beiden Rentner, durchsuchten das Haus und verschwanden mit Bargeld und Schmuck.

Anfang August kam es dann im Zusammenhang mit der Tat zu Festnahmen in Meinerzhagen, Kierspe und Gummersbach. Die Tatverdächtigen kamen nach ersten Ermittlungen für den Raub infrage. Der Tatverdacht gegen sie konnte jedoch nicht aufrechterhalten werden.

Hier gelangen Sie zu den Pressemeldungen vom 16.06.2025 und 08.08.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6056649 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6092658

Die Ermittler der Kreispolizeibehörde Borken erhoffen sich durch die Veröffentlichung in der ZDF-Sendung weitere Hinweise, die zu einem Ermittlungserfolg führen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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