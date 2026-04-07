POL-BOR: Reken - Versuchter Einbruch in Feuerwache
Reken (ots)
Tatort: Reken, Mühlenweg;
Tatzeit: zwischen 01.04.2026, 21.00 Uhr und 03.04.2026, 16.00 Uhr;
In die Räumlichkeiten einer Feuerwehr eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Reken. Die Unbekannten versuchten sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Die Tür hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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